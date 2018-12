S-au dus la Liege dupa el! Razvan Marin, aproape de un transfer URIAS la o semifinalista Champions League

Au revenit in cursa pentru semnatura lui Razvan Marin!

AS Roma nu a renuntat la ideea de a-l avea pe mijlocasul crescut de Hagi la Viitorul. Fotbalistul anului in Romania, Marin a fost aproape de Roma si in vara, insa atunci italienii n-au vrut sa plateasca mai mult de 7,5 milioane de euro. Standard a considerat suma insuficienta si a reusit sa-l convinga pe roman sa continue la Liege, in termeni contractuali mai buni. Acum, e greu de crezut ca Standard va mai reusi sa-l tina pe fotbalistul de 22 de ani.

Conform calciomercato.com, directorul sportiv al Romei, Monchi, a fost ieri in Belgia pentru intalniri cu sefii lui Standard. Obiectivul negocierilor: Razvan Marin!



Mijlocasul a costat-o pe Standard 1,5 milioane de euro acum un doi ani, cand a fost cumparat de la Viitorul. E de asteptat ca transferul sau la Roma sa se faca in schimbul a cel putin 10 milioane, scrie presa italiana.