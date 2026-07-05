Belgienii s-au convins imediat în privința lui Darius Olaru. Ce au remarcat la noul jucător de la Union SG

Belgienii s-au lămurit rapid cu privire la profilul fostului fotbalist de la FCSB, aflat acum sub contract cu Union Saint-Gilloise. Potrivit publicației VoetbalFocus, dinamismul este marele său atu, jurnaliștii subliniind că românul dispare foarte rar din centrul acțiunii.

Mijlocașul iese în evidență și prin polivalență. Deși folosește cu precădere piciorul drept, Darius Olaru a marcat goluri importante și cu stângul. Belgienii punctează faptul că Olaru are dribling, un control bun al mingii și menține o intensitate ridicată fără a-și pierde echilibrul.

Avertisment legat de ieșirile nervoase

Transferul la Bruxelles nu este lipsit de riscuri, avertizează belgienii, care au scos în evidență caracterul vulcanic al jucătorului.

„Olaru poate să se plângă și să murmure în timpul meciurilor, mai ales când devine frustrat. În acele momente încasează mai repede un cartonaș și lucrurile se pot termina chiar prost.

Jocul său are o latură mentală ascuțită. Le face viața grea adversarilor și nu se dă în lături de la duelurile verbale. Acest lucru poate funcționa ca un combustibil pe Dudenpark, deși o asemenea energie necesită și control”, a notat sursa menționată.