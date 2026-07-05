Belgienii s-au convins imediat în privința lui Darius Olaru. Ce au remarcat la noul jucător de la Union SG

Belgienii s-au convins imediat în privința lui Darius Olaru. Ce au remarcat la noul jucător de la Union SG Stranieri
SPORT.RO
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Presa din Belgia i-a conturat portretul mijlocașului român Darius Olaru, remarcând capacitatea uriașă de efort a acestuia și constanța arătată pe teren.

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Belgienii s-au lămurit rapid cu privire la profilul fostului fotbalist de la FCSB, aflat acum sub contract cu Union Saint-Gilloise. Potrivit publicației VoetbalFocus, dinamismul este marele său atu, jurnaliștii subliniind că românul dispare foarte rar din centrul acțiunii.

Mijlocașul iese în evidență și prin polivalență. Deși folosește cu precădere piciorul drept, Darius Olaru a marcat goluri importante și cu stângul. Belgienii punctează faptul că Olaru are dribling, un control bun al mingii și menține o intensitate ridicată fără a-și pierde echilibrul.

Avertisment legat de ieșirile nervoase

Transferul la Bruxelles nu este lipsit de riscuri, avertizează belgienii, care au scos în evidență caracterul vulcanic al jucătorului.

„Olaru poate să se plângă și să murmure în timpul meciurilor, mai ales când devine frustrat. În acele momente încasează mai repede un cartonaș și lucrurile se pot termina chiar prost.

Jocul său are o latură mentală ascuțită. Le face viața grea adversarilor și nu se dă în lături de la duelurile verbale. Acest lucru poate funcționa ca un combustibil pe Dudenpark, deși o asemenea energie necesită și control”, a notat sursa menționată.

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Darius Olaru
Olaru gluma
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Comparația cu Nicolae Stanciu

Presa din Belgia l-a comparat pe mijlocaș cu Nicolae Stanciu, fost jucător la Anderlecht, evidențiind o diferență fundamentală în stilurile de joc ale celor doi fotbaliști.

„Stanciu este considerat superior tehnic și, datorită calităților sale, putea trece mai ușor de un adversar. Olaru are și el simțul mingii și capacitate de dribling, dar cel mai mare atu al său pare să fie altundeva: regularitatea.

Acolo unde Stanciu putea uneori să dispară dintr-un meci, la Olaru acest lucru se întâmplă mai rar. Pentru Union SG, tocmai această intensitate constantă poate face diferența între un transfer interesant și un jucător care chiar va respira în sistem”, a mai scris sursa citată.

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