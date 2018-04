Urmeaza transferul de MILIOANE al lui Gnohere?! Bizonul e dorit de o echipa care se bate pentru Champions League! Anunt de ultima ora

Steaua ar putea schimba ambii atacanti in aceasta vara!

BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X! Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Golgeterul Gnohere are sanse mari sa paraseasca Romania dupa finalul campionatului. Dupa ofertele din Gold si din Turcia, francezul are un nou club important pe lista posibilelor destinatii. Fanatik scrie ca Ludogoret il doreste pe 'Bizon'. Campioana Bulgariei si-a trimis oamenii la mai multe dintre meciurile Stelei din acest sezon. Scouterii echipei din Razgrad au asistat inclusiv la jocul de aseara, cu Astra, in care Gnohere a deschis scorul din penalty. Becali e de acord sa-si lase principalul marcator sa se transfere, insa cere nu mai putin de 3 milioane de euro pe el. Gnohere are 30 de ani, iar inainte sa vina in Romania, la Dinamo, a mai jucat in Belgia si in ligile inferioare din Franta.



In acest sezon, Gnohere are 20 de goluri marcate in toate competitiile pentru Steaua. 14 dintre ele au venit in campionat.