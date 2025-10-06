Sâmbătă, giuleștenii au primit vizita celor de la Farul Constanța în etapa #12 din sezonul regulat al Superligii României. Echipa pregătită de Costel Gâlcă s-a impus cu 3-1 și a urcat pe primul loc în clasament.



Reacția lui Marian Iancu după ce Rapid a urcat pe primul loc în Superliga: ”Să fie primit”



Cum Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB, scor 0-1, Rapid a rămas în fruntea clasamentului, iar echipa din ”Grant” speră acum și ca FC Botoșani să se împotmolească împotriva celor de a UTA, ca să rămână pe prima poziție.



În cazul în care Botoșani câștigă, atunci prin golaverajul mai bun al moldovenilor, gruparea lui Leo Grozavu va deveni lider în Superliga.



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara și rapidist convins, speră ca FC Botoșani să o lase pe Rapid să se bucure de primul loc în pauza internațională, chiar dacă nu consideră că trupa lui Gâlcă merită poziția.



”Rapid rămâne campioană până la proba contrarie! Nu merită, dar așa vrea Bunul Dumnezeu! Anul trecut, a fost rândul FCSB să fie în gratiile Divinității! De ce sa nu ne bucurăm ca Giuleștiul reușește să bage în traistă ceea ce primește de la Domnul.



Să fie primit! Și mâine Doamne, fă să fie bine. Te roagă un rapidist!”, a scris Marian Inacu pe Facebook.

