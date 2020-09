Reactia lui Bergodi dupa ce Nistor a spus ca i-a luat tare la pauza: "Nu se poate sa fie asa relaxati!" Ce a spus italianul dupa ce a devenit lider in Liga 1

Craiova s-a impus fara probleme cu Viitorul in deplasare, 1-4.

Oltenii nu au avut probleme in a se impune in deplasarea de la Ovidiu si au ajuns pe primul loc in clsament cu 9 puncte obtinute din 9 posibile! Bergodi a vorbit la finalul meciului si a comentat declaratiile lui Nistor, care a spus ca la pauza antrenorul i-a bagat in priza.

"Suntem multumiti de ce am facut, 9 puncte in trei meciuri, campionatul e lung, obositor, nu e problema asta ca avem maxmimum de puncte. Important e ca am casitgat, chiar daca o parte din prima repriza nu mi-a placut deloc, dupa ne-am relaxat si am luat gol.

In a doua repriza am jucat cu mai multa determinare, am dat gol, am avut ocazie si ma bucur.

Nu am certat pe nimeni, am vorbit cu baietii normal, am vorbit ca nu se poate sa fie asa relaxati. Acum trebuie sa muncim mult, sunt multumit de ce am vazut si asteptam si pauza.

Am avut un moment, ne-am speriat, credeam ca are ceva, saracul, nu era nervos de schimbare, dar stiti, cand e lovitura la cap, s-a umflat imediat, credea ca putea sta pe teren, doctorul a zis sa il scoatem. Speram sa il recuperam pentru meciul urmator.

Koljic are de mult timp o mica jena la genunchi, a cerut schimbare la sfarsitul meciului, sunt multumit de ce face pe teren.

Mi-ar fi placut sa fi fost inca in Europa, sa putem sa jucam macar joi, nu s-a intamplat, ne pare rau pentru toti, dar asa a fost. Vom juca in fiecare saptamana, nu vrem sa profitam de asta", a spus Cristiano Bergodi la finalul meciului.