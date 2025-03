Răzvan Raț a mărturisit că Alexandru Musi, pe care l-a remarcat în derby-ul FCSB -Rapid, este un jucător pe placul său.

Răzvan Raț, mesaj pentru Alexandru Musi: ”Să joci la FCSB trebuie să ai un pic de stomac!”

Fostul internațional român a avut cuvinte de laudă la adresa atacantului de la FCSB și a subliniat calitatea tehnică a jucătorului de 20 de ani.

Musi a intrat pe lista neagră a patronului de la FCSB, Gigi Becali, care, după remiza cu Rapid, l-a făcut praf pe jucătorul trecut pe la Petrolul: ”Uite-l, mă, pe Musi, din doi metri! Unde te gândești, mă, Musi? Unde ți-e capul? Ferească Dumnezeu de așa ceva! Unde dădeai mă, în aer? Dădeam gol, era 4-3, la revedere”.

Răzvan Raț susține că lui Alexandru Musi nu îi este deloc simplu să evolueze pentru un club precum FCSB și l-a avertizat pe jucător că trebuie să aibă ”un pic de stomac” pentru a face față criticilor lui Gigi Becali.

”Să joci la FCSB trebuie să ai un pic de stomac așa, nu e chiar așa simplu să joci, pentru că în momentul în care, Doamne, Ferește, joci rău sau nu joci ce trebuie...

Îmi place Musi. Nu l-am urmărit foarte mult. Prima oară când l-am văzut live a fost la meciul FCSB – Rapid. E acea senzație când vezi că are calitate. E un jucător care are calitate tehnică, e un jucător diferit, are stofă de fotbalist, cum se spune.

Asta o vezi, felul în care conduce mingea, așa cum driblează, e tipul de jucător tehnic, care are calitate. Nu știu dacă l-aș compara cu cineva, de astea cu noul Hagi sau noul Ilie Dumitrescu am mai auzit de-a lungul timpului”, a spus Răzvan Raț la Studio Sport.