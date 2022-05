Răzvan Burleanu a lămurit problema prezenței Rapidului în barajul pentru Conference League: „Nu au citit regulamentul!”

După înfrângerea de la Mioveni, 2-3, Rapid a încheiat sezonul pe locul 3 în playout, cu 39 de puncte, în spatele lui Sepsi OSK, cu 42 de puncte, și FC Botoșani, cu 41 de puncte, și a pierdut șansa de a evolua în barajul pentru Conference League. Însă, în spațiul media a apărut ipoteza, că dacă Sepsi OSK va câștiga Cupa României, giuleștenii vor beneficia de șansa de a juca în cupele europene.

Doar că Răzvan Burleanu (37 ani) a precizat că acest lucru este exclus. Președintele Federației Române de Fotbal susține că regulamentul este foarte clar, dar oficialii cluburilor implicate au preferat să citească articole din presă, în locul paragrafelor care puteau elucida misterul.

Răzvan Burleanu: „Ce sugerați? Ca pentru orice articol de regulament să ai diferite scenarii?

„ROAF (n.r. - Regulamentul de organizare a activității fotbalistice) nu are nevoie de intervenție în ceea ce privește acest subiect. Dacă facem referire la baraj, trebuie să evidențiem că această punte dintre playoff și playout ne-a ajutat să creștem miza sportivă din play-out, am văzut foarte mulți spectatori pe stadioane, am înregistrat audiențe TV înalte, astfel încât pare că a fost o schimbare bună. ROAF nu trebuie schimbat, în Liga 1 aplicăm același principiu.

Doar două echipe au posibilitatea să participe la baraj, locul 1 și 2 din playout. Înlocuirea uneia dintre aceste echipe se poate face doar în cazul una sau amândouă nu dețin licență UEFA. Același principiu îl aplicăm și în playoff-ul competiției atunci când ocupanta locului 3 sau 4 nu ar deține licență UEFA. Greșeala a fost că s-a încercat o comparație cu playoff-ul din Liga 2, acesta a fost subiectul care a ocupat agenta dumneavoastră. Regulamentele trebuie să plece de la principii pe care le întâlnești de sus pe jos.

Dumneavoastră ce sugerați? Ca pentru orice articol de regulament să ai diferite scenarii? Toți juriștii care au lucrat la aceste articole au considerat că e suficient. Regulamentul a fost aprobat în unanimitate la nivelul Comitetului Executiv. Cluburile au citit articole de presă și nu au citit regulamentul. Textul face o referire foarte clară: ce se întâmplă în situația în care una dintre cele două echipe nu deține licență pentru UEFA. În rest, se spune foarte clar că barajul se joacă între locul 1 și locul 2 din playoff, e mai mult decât clar. Dacă cineva va considera că textele trebuie să le facem mai largi, ca să fie clar în orice moment, cu siguranță. Vom intra în toate detaliile, iar acest regulament va avea câteva sute de pagini”, a declarat Răzvan Burleanu la conferința de presă organizată miercuri.