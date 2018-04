RAZBUNARE?! :) De ce a revenit Patty Schnyder la 39 de ani in echipa de FED Cup pentru meciul cu Romania

Halep si Sorana trebuie sa castige 3 meciuri ca sa se bata pentru trofeu la Fed Cup. Elvetia e primul adversar al romancelor.

Sorana, Begu si Buzarnescu au ajuns la Cluj la o zi dupa Halep. Elvetia a venit la Cluj cu o jucatoare de 39 de ani. Si nu e Hingis.



"Pe Patty Schnyder chiar eu am fost cea care a retras-o (rade), in ultimul ei meci a jucat impotriva mea la Paris si am batut-o", spune Sorana.