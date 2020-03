Raspunsul lui Gigi Becali dupa ce Esbjerg l-a acuzat ca n-a platit transferul lui Adi Petre: "Nici nu mai platim, e criza!"

Fosta echipa a lui Adi Petre a deschis un proces la FIFA impotriva FCSB-ului.

Danezii l-au acuzat oficial pe Gigi Becali ca nu a platit suma de transfer pentru transferul efectuat in iarna si au cerut ajutorul FIFA. Patronul FCSB s-a declarat surprins si l-a contactat imediat pe Valeriu Argaseala pentru a lamuri situatia.

"Cand am aflat despre asta, am intrebat la club si mi s-a spus ca nu s-a platit. De fapt, nici nu mai platim, e criza (n.red.: rade). L-amsunat pe Argaseala si am spus <<Uite ce zic mincinosii astia, ca nu am platit>>. Stiti ce mi-a zis Vali? <<Pai asa e, nu am platit>>", a dezvaluit Becali, la DigiSport.

Patronul FCSB a dat insa asigurari ca totul e o chestiune de timp, iar tranzactia se va incheia curand, situatia fiind doar o neintelegere.

"In fine, se va rezolva. Vom plati banii si nu va fi nicio problema", a incheiat Becali.

FCSB l-a transferat pe Adi Petre in aceasta iarna de la Esbjerg contra sumei de 500.000 de euro.