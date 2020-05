Probleme pentru Dan Petrescu! Arlauskis e blocat in Lituania si nu se poate intoarce in Romania, asa ca ar putea rata primele meciuri

Jucatorii CFR-ului au fost testati, iar fotbalistii sunt pregatiti sa se intoarca la antrenamente.

Lituanianul Arlauskis s-a intors in tara natala imediat dupa ce Liga 1 a fost suspendata, iar acum are probleme in a reveni in Romania din cauza pandemiei de coronavirus.

Dan Petrescu isi face griji ca nu se poate baza pe goalkeeper si spune ca oficialii CFR-ului iau in calcul toate variantele, inclusiv trimiterea unei masini in Lituania.

"Ne-am testat, toti jucatorii, tot staff-ul, toata lumea e bine. Arlauskis mai trebuie sa vina, sa vedem ce se intampla. Lituania nu e o zona rosie, dar daca vine dupa 15 mai, s-ar putea sa intre în carantină.

Noi am incercat orice formula sa-l scoatem pe Arlauskis de acolo, dar n-am gasit, poate ar trebui sa trimitem o masina dupa el, pana in Lituania. Am cautat bilete de avion, pentru el, nu am gasit nimic. Nici prin China nu gasesti, au inchis si acolo", a declarat Petrescu, la DigiSport.