Prime "regesti"! :) Sumele URIASE pe care le pot incasa jucatorii Viitorului la finalul sezonului: obiectivul impus de Hagi

Gica Hagi este constient ca nu mai poate castiga titlul si in acest sezon, insa o clasare pe podium ar fi un obiectiv realist.

In acest sens, Hagi le-a promis jucatorilor sai o prima consistenta daca vor incheia sezonul pe locul 3. Potrivit Fanatik, fiecare jucator al Viitorului va incasa cate 15.000 euro daca echipa va incheia anul pe ultima treapta a podiumului.



In acest moment, Viitorul este pe locul 4 in Liga 1, cu 29 de puncte. Craiova are 31 de puncte, insa oltenii nu au jucat inca in etapa a patra a play-off-ului. Steaua - Craiova este in aceasta seara, ora 20:45.