Povestea lui Daniel Popa. Cum a ajuns la Dinamo, episodul ”Păcănelele”, oferta din Tanzania și o speranță: ”Încă poate progresa”

S-a întors, putem spune, ”acasă”, la echipa din județul său, Dâmbovița. Popa e din Pietroșița și a ajuns la Chindia în 2012, la 17 ani, de la Atletic Fieni. Pe atunci clubul care astăzi evoluează în Liga 1 se numea FCM Târgoviște.

A îmbrăcat pentru prima oară tricoul lui Dinamo în sezonul 2016-2017, după ce a impresionat în Liga 2 prin evoluțiile sale. Cel care l-a remarcat a fost Ioan Andone, pe atunci antrenor al ”câinilor”.

”Fălcosul” își amintește și astăzi momentul în care s-a decis să-l transfere pe cel poreclit de colegi 'Popică'. S-a întâmplat după un amical disputat la Săftica. La 22 de ani, atacantul pleca la Dinamo unde trebuia să se lupte pentru un loc în echipă cu Adam Nemec și Harlem Gnohere.

Puștiul cu care Dinamo putea da lovitura: ”Avea tupeu. Rămânea după antrenament”

„Eu atunci am avut de ales între el și un alt atacant de la Dunărea Călărași, Vali Alexandru. Am fost să-l văd personal de două ori, pe Vali Alexandru la fel, de două ori, și mi-au cerut un meci amical. Dar nu era pentru 'Popică', deci nu era special.

Și mi-a plăcut cum se mișca, avea tupeu. Pentru un vârf ai nevoie de asta. Avea concurență atunci, erau Nemec și Gnohere. Se bătea cu ei, se vedea că are calitate.

Îl motiva că avea competiție, îi avea pe Gnohere și Nemec. Nemec muncea la antrenament, un profesionist extraordinar. I-am dat multe șanse (n.r. - lui Popa), îmi plăcea, că altfel nu-l transferam. Vorbeam cu el, făcea finalizare după antrenamente pentru a-și îmbunătăți calitatea. Da, rămânea după antrenamente!”, a rememorat Ioan Andone, pentru www.sport.ro.

11 goluri în 21 de partide. Acestea sunt cifrele lui Popa în Liga 2, la Chindia.

A urmat era lui Cosmin Contra la Dinamo, în care Daniel Popa nu a primit șanse și a fost trimis la FC Botoșani pentru a prinde mai multe minute. În Moldova, evoluțiile sale au fost sub așteptări. A marcat un singur gol în 22 de partide și s-a întors, după doar șase luni, la clubul de care aparține, unde urma să joace în play-out.

”S-a jurat că nu se mai atinge de păcănele”

S-a dovedit a fi, apoi, o piesă importantă în echipa de tineri pe care Florin Bratu a vrut să o construiască la Dinamo. Într-un play-out câștigat de ”câini” fără emoții, Popa a marcat de șase ori în 12 partide. Părea a fi doar ”antrenamentul” pentru un sezon în care Dinamo țintea revenirea în zona play-off-ului.

Doar că, pentru Popa, sezonul 2018-2019 a fost 'de coșmar' și, statistic vorbind, cel mai slab din cariera sa de până acum. În 31 de partide a marcat doar două goluri, iar prestațiile modeste au fost puse în seama problemelor pe care le-ar fi avut în viața personală.

La vremea respectivă, s-a zvonit că Popa ar fi avut probleme cu jocurile de noroc și ar fi strâns și datorii, lucru care l-ar fi împiedicat, atunci, să se gândească doar la fotbal. Și de aici și evoluțiile palide din acea perioadă.

„Eu nu am intrat niciodată într-un cazino ca să joc şi nu am vreo datorie la cineva din această cauză”, se apăra atunci Popa, la scurt timp după apariția zvonurilor în spațiul public.

La scurt timp (două luni), Mircea Rednic anunța că atacantul a refuzat o ofertă avantajoasă din punct de vedere financiar, de la Aktobe (Kazakhstan), și a preferat să rămână la Dinamo, pe un salariu mult mai mic. ”S-a jurat că nu se mai atinge de păcănele”, spunea atunci ”Puriul”, declarație care se bate cap în cap cu cea dată de Popa.

"A avut ofertă de 10.000 de euro pe lună și n-a plecat, a zis că nu vrea să plece. Nistor îl certa: 'Bă, băbălău ești, ești un prost'. În loc să te duci... 10.000 de euro! Aici are 2.000 și ceva. N-a vrut să plece la Aktobe. După aceea a mai avut o ofertă din Israel, n-a vrut să plece.

Bravo lui! Vrea să rămână aici, îi place... ba o păcănică, ba o măcănică... Glumesc! Mi-a promis și s-a jurat că nu se mai atinge de păcănele, merge la casino acum. Glumesc!", spunea Rednic, în cadrul unei conferințe de presă.

La trei ani distanță, www.sport.ro a deschis acest subiect în dialog cu președintele Chindiei, Marcel Ghergu, care nu a recunoscut direct că Popa ar fi avut probleme cu jocurile de noroc și s-a limitat să spună:

„Eu îl cunosc foarte bine pe Daniel, știu că a avut oarece probleme, dar, probabil, și treaba asta l-a ajutat. Lovindu-se de foarte multe greutăți, și de acest lucru, și-a dat seama că nu există altă soluție decât să se motiveze, să se implice total doar la fotbal și să lase alte preocupări”, este declarația 'cu perdea' dată de oficialul târgoviștean, pentru www.sport.ro.

„Nu vreau să comentez prea mult în acest moment pe marginea subiectului. Spun doar atât: sunt unii care, cum ies din Târgoviște, își pierd mințile. Aveți mai multe exemple, chiar în ultima vreme“, spunea Ghergu în 2019, pentru db-sport.ro.

106 meciuri a strâns Popa în tricoul lui Dinamo, în toate competițiile, reușind să marcheze de 17 ori și să ofere zece pase decisive.

Putea ajunge la 8.000 de kilometri de casă, tocmai în Tanzania!

N-a ajuns în Kazakhstan, dar putea fi primul român care a jucat în Tanzania, la peste 8.100 de kilometri de Dâmbovița natală! Vestea venită din Africa de Sud, cum că cei de la Simba SC îl doresc pe Daniel Popa, a surprins pe toată lumea în vara acestui an, când Popa trecuse deja peste perioada petrecută la Dinamo și părea să aibă obiective îndrăznețe în tricoul Chindiei.

Totul s-a stins destul de rapid. Popa a clarificat situația cu prima ocazie și a rămas sub comanda lui Emil Săndoi la Chindia.

”A fost o ofertă înainte de a semna cu Chindia (n.r. - Popa a venit sub formă de împrumut de la Dinamo la Chindia, iar apoi a fost cedat definitiv, în vara lui 2021). Acum o săptămână și ceva am fost sunat de cineva care m-a întrebat dacă sunt liber de contract. Am spus că am clauză de reziliere și atâta tot. Mai departe nu știu, pe mine nu m-au mai contactat, din ce am înțeles nici clubul”, a spus Popa.

Astăzi, în schimb, se așteaptă ca Popa să ”explodeze” și să facă pasul o echipă mai bine cotată.

„E posibil. De ce nu? Acum, știți cum e, poți ajunge (n.r. - la un transfer) și dacă echipa la care joci obține rezultate, performanțe. Fiind un joc colectiv, dacă și echipa va avea o clasare la fel de bună ca anul trecut, probabil vor fi și oferte bune, dacă și jocul lui va fi pe măsură” - Marcel Ghergu, pentru www.sport.ro

„Eu cred că încă mai poate progresa mult, părerea mea. Eu cred că poate progresa, acum deja a jucat multe meciuri, e altceva. A prins experiență, acum depinde de sistemul de joc pe care-l joci, nu trebuie să joci doar pe contraatac, el e și un jucător bun de contraatac dar poate să fie și un finalizator, dar trebuie să îi duci mingi în careu.

Chindia este o echipă care se apără mai mult, el iese în evidență mai mult prin contraatac, nu prin atac pozițional. El poate juca ambele roluri, și de contraatac și de atac pozițional. Îi văd un viitor frumos. Chindia are rezultate bune, eu cred că ar face față și la echipele din fața clasamentului” - Ioan Andone, fost antrenor Dinamo, pentru www.sport.ro.

56 de partide, 13 goluri și șase assist-uri sunt cifrele lui Popa de la revenirea la Chindia.

Și cota sa de piață a crescut. În ultima perioadă la Dinamo, Popa era evaluat la 350.000 de euro, iar acum a ajuns să fie cotat la 650.000 de euro de site-urile de specialitate.

A dat-o-n bară la întoarcerea în ”Groapă”

Din postura de adversar, Popa a avut, recent, ocazia de a înscrie în poarta lui Dinamo, o echipă care venea după 15 meciuri fără victorie în Liga 1! La scorul de 1-0 pentru ”câini”, Chindia a primit un penalty, iar 'Popică', de la punctul cu var, a zguduit bara transversală.

Emil Săndoi, antrenorul Chindiei, recunoaște că Popa este afectat din cauza evoluțiilor din ultima perioadă, dar promite că face tot ce depinde de el pentru ca atacantul de 26 de ani să rupă plasele în Liga 1.

„Daniel Popa, după o perioadă mai grea din cariera lui de fotbalist, din momentul în care a venit la Chindia evoluțiile lui au început să fie bune, a și început să înscrie. Din păcate a avut parte de o accidentare, care l-a ținut o lună și ceva departe de gazon.

În ultima perioadă a fost puțin afectat de faptul că nu a mai avut aceleași realizări ca înainte, dar este un jucător cu posibilități, un jucător cu potențial, iar eu voi încerca să fac tot ceea ce depinde de mine și de staff-ul meu ca evoluțiile lui să fie dintre cele mai bune”, declară Emil Săndoi, pentru www.sport.ro.

Daniel Popa are un singur meci la naționala U21 a României, cu Danemarca (1-3), în 2016. Atunci a fost introdus de selecționerul Cristi Dulca în ultimele 11 minute ale partidei, în locul lui Alexandru Tudorie.

La acel meci, din echipa României mai făceau parte și jucători precum Andrei Miron, Ionuț Nedelcearu, Claudiu Bumba, Alex Ioniță sau Alexandru Păun.

„Relația noastră cu Daniel Popa este una bună, știți foarte bine că el a ajuns la Dinamo de la Târgoviște. Ce s-a întâmplat cu el acolo sau în perioada în care a fost împrumutat la Botoșani, mai puțin mă interesează.



Într-adevăr, era ușor dezamăgit și demoralizat (n.r. - când a venit de la Dinamo), dar aici, cunoscând jucătorii, anturajul de aici, a fost primit bine. Nu a fost foarte greu să-și intre în rol” - Marcel Ghergu, despre Daniel Popa.