Posibila plecare a lui Pintilii a produs un șoc la FCSB: „Mi-a căzut fața! M-aș distra să îl văd în birou”

Edi Iordănescu este noul antrenor al echipei naționale, după ce negocierile cu Ladislau Boloni s-au împotmolit din cauza obiectivului intermediar impus de FRF, acela de a obține primele două locuri în grupa din Liga Națiunilor, din care mai fac parte Bosnia, Finalanda și Muntenegru.

Antrenorul încă nu și-a ales staff-ul, iar în spațiul public a scăpat informația că Iordănescu Jr. l-ar dori pe Mihai Pintilli ca secund, cei doi colaborând recent la FCSB. În cele din urmă informația a fost confirmată și de selecționer, iar cele două părți se vor întâlni la sediul FRF pentru o discuție finală.

Mihai Stoica a precizat că nu știe ce decizie va lua secundul lui Toni Petrea. Însă, managerul general al roș-albaștrilor a mărturisit că a fost un moment greu de digerat când a fost înștiințat, chiar de Mihai Pintilli, cu privire la o potențială plecare de la FCSB.

Mihai Stoica: „Vreo două zile am ținut în mine. Nu mai puteam!”

„De când am auzit, am intrat în vestiarul staff-ului şi am zis: 'Bă, ce secund iau? Că nu pot sta aşa...'. Am lucrat cu Alexandru Radu, merge cu Edi peste tot, dar ştiu ce secunzi au fost la naţională şi ce secunzi sunt la alte naţionale.

Am zis: 'Cine o fi?'. Habar nu aveam, sub nicio formă. Am ieşit şi a venit Pintilii şi mi-a zis. Mi-a picat faţa. Vreo două zile am ţinut în mine, nu mai puteam. Mi-e greu să spun ce estimez dacă rămâne sau se duce. Să mergi secund la naţională, de luni până vineri te duci la program. M-aş distra să-l vă pe Pintilii în birou 6-8 ore zilnic, urmărind Sassuolo - Cagliari. Îl văd în iarbă”, a declarat Mihai Stoica la TekelomSport.

Programul României în primele meciuri oficiale ale lui Edi Iordănescu

4 iunie 2022 – Finlanda – Bosnia și Herțegovina (ora 19:00), Muntenegru – ROMÂNIA (ora 21:45)

7 iunie 2022 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (ora 21:45), Finlanda – Muntenegru (ora 21:45)

11 iunie 2022 – Muntenegru – Bosnia și Herțegovina (ora 16:00), ROMÂNIA – Finlanda (ora 21:45)

14 iunie 2022 – Bosnia și Herțegovina – Finlanda (ora 21:45), ROMÂNIA – Muntenegru (ora 21:45)