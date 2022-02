Poenaru nu a mizat pe el, însă îl laudă pe Becali pentru ultimul fotbalist adus la FCSB: „Va fi o concurență foarte bună pentru Crețu”

Mutarea pare una cel puțin ciudată, deoarece fundașul dreapta nu a fost om de bază în mandatul lui Ilie Poenaru la echipa din Ilfov, în sezonul precedent, când echipa nu avea probleme de lot.

În acest sezon, Achim a început să joace mai mult, însă asta s-a datorat mai mult problemelor de efectiv de la Academica și neaparat evoluțiilor fotbalistului.

Deși nu s-a bazat pe el cât a fost la Academica, Ilie Poenaru susține că FCSB a făcut o alegere bună și că Achim îi poate crea o concureanță puternică lui Crețu pe post.

„E un jucător de grup, cu personalitate puternică, din punct de vedere mental stă foarte bine. Mi s-a luat o piatră de pe inimă, am tras de el să vină la Mediaș, a refuzat 2-3 oferte pentru mine, în speranța că se deblochează transferurile. A stat cu mine în cantonament, doar dimineața, când îl vedeam că vine mă măcina conștiința. Mă bucur că a ajuns acolo, am vorbit puțin cu cei de acolo, despre tot ce are el, are multe plusuri.

Va fi o concurență foarte bună pentru Crețu, acum ține de adaptare, presiune. Mă bucur că a ajuns acolo, m-am liniștit și eu în privința lui, să zicem”, a spus Ilie Poenaru la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Achim, 128 de meciuri pentru Academica Clinceni

Florin Achim este un jucător născut la 16 iulie 1991, în Baia Mare. Acesta a început fotbalul la Minaur Baia Mare și a trecut, de-a lungul carierei, pe la FC Maramureș, Astra 2 Ploiești, Săgeata Năvodari, Universitatea Cluj, Hapoel Petah Tikva (Israel), Bregalnica Stip (Macedonia de Nord), Hapoel Ramat haSharon (Israel), Olimpia Satu Mare și Academica Clinceni.

Pentru „lanterna roșie” din Liga 1 a evoluat de 128 de ori, reușind 4 goluri și 5 pase de gol.