Nistor a petrecut trei ani în tricoul Universității Craiova, în perioada ianuarie 2020 - februarie 2023, însă s-a despărțit cu scandal de olteni, după ce patronul Mihai Rotaru nu l-a mai vrut la echipă pentru că era prea vocal în vestiar.



"La toate echipele unde am plecat, cu ghilimele, eu am fost capul răutăților, eu am făct cele mai mari prostii, eu am făct tot, dar uitați că aici nu fac nimic.



Eu am fost capul răutăților eram și un tip mai extravagant, mai mare, mai solid și mă băteam cu toată lumea, eram periculos rău de tot, dar asta e lumea ce să făcem", a spus Dan Nistor.

Cu Dan Nistor în formă excelentă, Universitatea Cluj a încheiat anul 2024 pe primul loc în Superliga, cu 37 de puncte, la egalitate cu campioana FCSB.

Despre Dan Nistor



Nistor și-a început cariera la juniorii FC Rucăr în 2005. A debutat ca senior la Curtea de Argeș, evoluând apoi la echipe precum Dacia Mioveni, Pandurii Târgu Jiu (unde a adunat peste 100 de meciuri în Liga 1 între 2010 și 2013), Dinamo, CFR Cluj și Universitatea Craiova înainte de a ajunge la U Cluj.

Cotat la 400.000 de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul în vârstă de 36 de ani mai are contract cu Universitatea Cluj până în vara anului 2026.