Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 19:00, în etapa cu numărul #21 a sezonului regulat din SuperLiga României. La capătul celor 90 de minute, Sepsi OSK și ”U” Cluj au împărțit punctele.



”Șepcile roșii” au evoluat în superioritate numerică încă din minutul 5, moment în care Florin Ștefan a văzut cartonașul roșu în urma intervenției VAR.



Dan Nistor e dur după Sepsi - ”U” Cluj: ”Oamenii de aici nu prea sunt civilizați. Ne-au înjurat și huiduit”



Dan Nistor a vorbit după meci și a evidențiat faptul că suporterii clubului din Sfântu Gheorghe le-ar fi adresat injurii ardelenilor.



”Important e că am câștigat un punct și nu am luat gol, asta e cel mai important. E rău că nu am putut să câștigăm, în minutul 5 Sepsi a rămas în 10 oameni. E clar că avem probleme cu echipele care se apără în jumătatea lor și e greu să le desfacem.



Eu cred că am avut un an destul de bun, în continuare suntem pe primul loc și cred că merităm. Dacă cei de la VAR au spus că a fost fault (n.r.- la golul lui Masoero), eu ce să mai zic? Ei au televizorul în față și văd mai bine. Au jucat foarte bine, dar, o să râdă toată lumea, ne-a surprins terenul pe noi, adică e foarte bun.



Felicitări celor de aici, au un teren foarte bun. Păcat că oamenii de aici nu sunt prea civilizați. Ăștia sunt oamenii, ne-au înjurat, ne-au huiduit, ne-au făcut în toate felurile. Sper să intrăm în play-off. Vreau să-i mulțumesc lui Radu Constantea că e alături de noi și să-i urez sărbători fericite. Obiectivul nostru e intrarea în play-off și cred că 80-85% e îndeplinit”, a spus Dan Nistor după meci.



”U” Cluj rămâne, cel puțin pentru moment, pe prima poziție în clasamentul SuperLigii cu 37 de puncte, în timp ce Sepsi OSK se siteuază pe 6 cu 30 de puncte.