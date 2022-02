”Nu vom mai face greșeala asta”. Mesajul transmis de Mustață, după ce suporterii FCSB au primit ”interzis” la meciul cu Chindia

Din cauza evenimentelor petrecute la meciurile cu Universitatea Craiova, CFR Cluj și Dinamo, suporterii FCSB au fost interziși la duelul cu Chindia Târgoviște, de dumincică de pe Arena Națională. Mai mult, FCSB are de plătit și o amendă de aproximativ 12.000 de euro.

Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB-ului, regretă această sancțiune și spune că Peluza Nord nu va mai crea incidente care pot duce la suspendarea terenului și la amendarea clubului.

Gheorghe Mustață: ”Nu vom mai face greșeala asta”

”Este o sancțiune pentru ce am făcut noi la meciul cu CFR Cluj, cu Craiova. Ne pare rău că am primit această sancțiune și, din ce am înțeles, este cea mai mare amendă din istoria Ligii 1.

Dar, începând de astăzi, noi vom merge și vom încuraja echipa, nu vom mai face greșeala asta. Într-adevăr, în cele două meciuri, care au fost în urmă cu două etape, adică Dinamo, Craiova și chiar și CFR, am dat torțe.

Nu mai vreau să repetăm acest lucru, pentru că nu vreau să afectăm echipa. Vreau să fim foarte bine înțeleși, pentru că, până acum, ne-am făcut satisfacția noastră de suporteri, față de cluburile cu care avem rivalitate.

Din momentul acesta, nu mai putem vorbi despre torțe, decât despre încurajarea echipei. Suntem în pragul suspendării de trei etape și nu vreau să afectăm echipa”, a anunțat Gheorghe Mustață, pentru Fanatik.

FCSB este pe locul doi în Liga 1, la șase puncte distanță de liderul CFR Cluj, care are patru rezultate de egalitate la rând. FCSB nu a mai pierdut un meci în campionat de la duelul tur cu CFR, când ardelenii se impuneau cu 4-1.