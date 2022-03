Pasiune pentru Rapid! Un suporter a realizat macheta fostei arene din Giulești din cheițe de doze

Reveniți în prima divizie la finele anului trecut, rapidiștii sunt una dintre cele mai loiale comunități de fotbal din România. Un exemplu de suporter adevărat este Săndel Călcîia, unul dintre cei mai devotați rapidiști din țară.

Pentru a-și demonstra simăatia față de clubul inimii sale, acesta și-a făcut un tatuaj mare, pe tot spatele, cu sigla echipei din play-out. Mai mult, cel mai grandios proiect al acestuia i-ar face invidioși și pe fotbaliștii celor mai mari cluburi din România.

Acesta a reprodus, din peste 19.000 de cheițe de doze, macheta fostei arene din Giulești. Aceasta are 3.8 metri lungime și 2.4 metri lățime. Noua arenă a Rapidului va fi inaugurată pe 26 martie, într-un duel cu Poli Timișoara.

Deși locuiește de peste 16 ani în Spania, Săndel Călcîia nu a putut uita de cehipa inimii sale. Acesta are abonament la meciurile lui Atletico Madrid, dar crede că noul stadion din Giulești este mult mai frumos decât Wanda Metropolitano.

"Cred că fiecare fan al Rapidului își dorește să aibă un obiect legat de club, iar mie mi-a venit ideea să fac macheta stadionului vechi. Am mers pe ideea de a o construi doar din produse reciclabile: carton sau cheițe de doze. Am lucrat aproximativ 9 luni de zile, dar din cauza pandemiei a trebuit să o țin în Spania, nu am putut să o trimit în țară.

Am 40 de ani și pot să spun că de 39 de ani țin cu Rapid. Dragostea pentru Rapid e o moștenire de familie. Locuiesc în Spania de 16 ani, dar vin cât pot de des la meciuri. Singurul lucru care mă atrage în România este Rapid București. Îmi pare rău să vă spun asta, pentru că am părinții aici, dar principalul motiv pentru care vin în țară este Rapid. Suntem mulți rapidiști în Madrid și când venim la meciuri umplem un sfert de avion numai noi.

Să fiu prezent alături de familia mea la inaugarea noului stadion este cel mai frumos moment din viața mea. Este ca un basm. Noi, fanii Rapidului nu suntem pentru trofee. De aceea am și bătut 4000 de kilometri pentru a fi prezent la inaugurare. Și nu sunt singur. Suntem vreo 15 persoane care am venit din Spania special pentru acest meci. Am adus și doi colegi de serviciu, un columbian și un spaniol, să vadă și ei pe viu ce înseamnă atmosfera din Giulești.

Am abonament la Atletico Madrid. Am fost pe aproape 40 de stadioane din lume, dar mai frumos ca noul Giulești nu am văzut niciunul. Este exact ceea ce ne trebuia”, a spus Săndel Călcîia pentru Eurosport.