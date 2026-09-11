Cum l-au numit grecii pe Tavi Popescu, după ce au aflat că merge la echipa lui Elias Charalambous

Joi seară, Gigi Becali a anunțat că și-a dat acordul pentru ca Octavian Popescu să fie împrumutat pentru un sezon la Levadiakos, ultima clasată din Grecia. Vestea vine la câteva zile după ce FCSB părea să excludă cedarea fotbalistului atât la gruparea elenă, cât și la rivala CFR Cluj.

Ce scrie presa din Grecia despre împrumutul lui Octavian Popescu la Levadiakos

Pe lângă cuplul de antrenori pe care îl cunoaște de la FCSB, Octavian Popescu va avea ocazia să joace alături de Alexandru Pantea și Adrian Șut, doi dintre foștii săi coechipieri de la formația roș-albastră. De asemenea, Juan Bauza, fostul mijlocaș de la FC U Craiova, se află și el în lotul grecilor.

Presa din Grecia a scris pe larg despre Octavian Popescu după anunțul transferului. Gazzetta a amintit că jucătorul de la FCSB "era considerat în urmă cu câțiva ani unul dintre marile talente ale fotbalului românesc".

Grecii au vorbit și despre rolul important pe care l-ar fi avut antrenorul Elias Charalambous în această mutare.

"Este o mutare care, odată oficializată, îi va oferi lui Elias Charalambous încă o opțiune de calitate, antrenorul cipriot cunoscând foarte bine calitățile și caracteristicile fotbalistului.

Prezența lui Elias Charalambous pe banca tehnică a lui Levadiakos pare să joace un rol important în această mutare", a notat Sportdog.

Fereastra de mercato din Grecia se încheie pe 15 septembrie, astfel că cele două cluburi au timp suficient la dispoziție pentru a finaliza mutarea.