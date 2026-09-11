„Rege“ în Sudan, „sacul de box“ al criticilor în Tunisia! Cam așa se poate descrie situația lui Reghecampf (50 de ani), care a lăsat Al-Hilal Omdurman, unde era foarte apreciat, ca să preia Esperance Tunis, unde „tremură“ pentru postul său după doar trei partide oficiale!

În iunie, când toată lumea credea că tehnicianul român își va prelungi contractul cu gruparea sudaneză cu care cucerise două trofee, „Reghe“ s-a sucit și s-a întors la Esperance Tunis. Adică, o formație de la care fusese demis cu scandal, în martie 2025! Nimic n-a învățat însă fostul antrenor al FCSB-ului din acel mandat nefericit. Pentru că, din nou, s-a pus la dispoziția unui club unde răbdarea e cam inexistentă.

Arabii fac stafful lui Reghecampf: îi aduc un al doilea asistent local

În acest al doilea mandat, la Esperance Tunis, Laurențiu Reghecampf e puternic contestat după doar trei meciuri oficiale în campionat. Chiar dacă echipa a câștigat două partide și a pierdut una, românului i se reproșează jocul slab, neconvingător. Plus o apărare cu „găuri“ mari, care a încasat șase goluri în trei meciuri.

Chiar dacă fanii au cerut, în ultimele două săptămâni, îndepărtarea lui Reghecampf, conducerea a rezistat tentației de a se debarasa de românul de 50 de ani. Totuși, e clar că nici șefii lui Esperance nu sunt convinși că „Reghe“ e pe drumul cel bun. Motiv pentru care tocmai l-au pus într-o situație stânjenitoare.

Potrivit presei arabe, Reghecampf a fost informat de conducerea lui Esperance că stafful său va fi completat cu încă un asistent tunisian. Explicația deciziei? Șefii clubului au ajuns la concluzia că „Reghe“ n-are capacitatea necesară de a ridica nivelul echipei și e nevoie de un antrenor localnic pentru a-l ajuta, în acest sens.

Reghecampf a putut lua un singur român cu el în Tunisia

Ultima decizie a arabilor vine în contextul în care, când a semnat cu Esperance, Reghecampf a putut lua un singur român în stafful său de la această echipă. Vorbim despre secundul Viorel Dinu, care l-a însoțit și la Al-Hilal Omdurman. Ulterior, „Reghe“ a obținut și aprobarea pentru angajarea preparatorului fizic, Slim Labreq, cu care lucrase și în Sudan. Cei de la Esperance au acceptat, mai ales că Labreq e tunisian.

În rest, la Esperance, stafful lui „Reghe“ e format din alți localnici, în privința cărora românul n-a avut niciun cuvânt de spus. Acum, același lucru se va întâmpla și cu al doilea secund tunisian care va fi cooptat în echipa tehnică.

Duminică, de la ora 18:00, Esperance va juca în etapa a 4-a a campionatului, urmând să întâlnească ultima clasată Hammam-Lif, în deplasare.