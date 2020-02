OFERTA URIASA pentru "Mbappe" Coman! Ar putea ajunge in Premier League sa se dueleze cu Liverpool si City! Ce echipa vrea sa ii ia "perla" lui Becali

Florinel Coman ar putea pleca de la FCSB in vara.

Florinel Coman a primit o oferta din Premier League de la Sheffield United, dupa cum scrie Gazeta Sporturilor. Oferta este scrisa din partea englezilor, iar suma transferului se ridica la 16 milioane de euro pentru "perla" lui Gigi Becali.

In cazul in care patronul ros-albastrilor accepta suma oferita, transferul ar urma sa se realizeze la vara, deoarece perioada de transferuri din Premier League s-a inchis.

Atacantul este cel mai in forma jucator al lui FCSB in sezonul actual. A jucat 28 de meciuri in tricoul ros-albastrilor si a inscris 12 goluri. Cota lui de piata este de 5.5 milioane de euro, conform Transfermarkt, si este cel mai valoros jucator din lotul lui Bogdan Vintila, la egalitate cu Dennis Man.

Sheffield United ocupa locul 6 in Premier League, cu 36 de puncte obtinute, la un punct distanta de echipa lui Jose Mourinho, Tottenham.