Unicul gol al partidei a fost reuşit de brazilianul Rivaldinho (43). Gazdele au avut o bară (77), la şutul atacantului Jordan Gele.

Farul Constanța şi-a luat revanşa după ce nou-promovata a câştigat cu 1-0, la Ovidiu, în prima etapă.

Unirea Slobozia venea după două victorii consecutive, fără gol primit. Formația pregătită de Gică Hagi e neînvinsă de trei etape, în care are două victorii şi un egal.

Reacția lui Adrian Mihalcea după eșecul cu Farul Constanța

Tehnicianul iflovenilor și-a lăudat jucătorii pentru atitudinea arătată în repriza secundă și a vorbit despre planurile de viitor pentru echipa pe care o pregătește.

"Am avut o primă repriză timorată, am așteptat foarte mult în defensivă, nu am avut agresivitatea necesară. După golul primit, ne-am transformat. Avem această meteahnă încă nerezolvată: jucăm mult mai bine în unele partide după ce primim gol.

Suntem încă într-o poziție ok, avem un număr de puncte care ne dă speranțe. E de muncă și noi întotdeauna am muncit. Nu facem un capăt de țară din această înfrângere. Suntem puțini dezamăgiți pentru că am fi meritat cel puțin un punct.

Suntem echipa care a folosit cei mai puțini jucători din SuperLigă, unii dintre noi s-au și accidentat. În iarnă vor fi aduși jucători care se înscriu în linia mea tactică și în bugetul nostru", a declarat tehnicianul, la Digi Sport.