"O sa vina 4-5 jucatori in vara!" Bratu pregateste un sezon urias pentru Dinamo! Ce spune despre plecarea lui Nemec la FCSB

Dinamo are un parcurs aproape perfect in play-out.

Dinamo a ajuns la a 10-a victorie din play-out si a 5-a consecutiva si nu mai poate sa piarda matematic primul loc in partea a doua a clasamentului. La ultimul succes, 2-0 cu Voluntari, Bratu i-a mai oferit ocazia unui tanar jucator sa debuteze in tricoul lui Dinamo - Cristi Vasile, un mijlocas de doar 19 ani.

"A intervenit oboseala, am dat sansa celor tineri, am mare incredere in ei. Sunt campioni ai Romaniei anul trecut in finala cu Academia Hagi. M-au incantat in aceasta seara. Trebuie curaj pentru a promova acesti tineri, pentru a le da incredere. Rezultatele vor veni usor.



Am fost adus cand echipa era in play-out. Ma bucur ca pot motiva acesti jucatori, sa avem o dinamica buna. Din sezonul viitor trebuie sa fim o echipa puternica, o echipa care sa se poata lupta cu orice adversar.



Vor mai veni 4-5 jucatori in vara, avem nevoie de un lot competitiv, sa avem doi jucatori pe post. Asa cred ca putem creste in valoare si vor veni si rezultatele.



Adam Nemec e un jucator liber de la sfarsitul lunii viitoare. A refuzat prelungirea contractului cu Dinamo, poate face ce alegere vrea, sa mearga la FCSB sau unde vrea. E posibil orice. Ii doresc succes oriunde s-ar duce" a spus Florin Bratu la Telekom Sport.