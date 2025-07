Din partea lui Tsitsipas, următoarea idee a venit pentru a tempera anxietățile noii generații: „Pe mine comparațiile m-au ucis. Fiecare are abilitatea de a-și scrie povestea și de a-și răspândi propriul mesaj. Fiecare om e unic. Eu m-am comparat mult timp, dar v-aș încuraja să nu faceți asta și să nu vă concentrați prea mult pe destinație, ci pe călătorie,” a spus Tsitsipas.

Badosa și Tsitsipas, despre greutățile vieții și energii

„Trebuie să trecem prin furtuni, prin cele mai întunecate momente pentru a putea străluci, ulterior. Am trăit asta de multe ori în viața mea. Dar când se încheie furtuna, ești o altă persoană, diferită, mai puternică, mai puțin temătoare de eșec.

În viață ai parte de înfrângeri, dar nimic nu se întâmplă, Soarele răsare și a doua zi. Viața e dură, dar dacă ai această mentalitate de creștere și pui lucrurile în perspectivă, să înfrunți greutățile devine mai ușor,” a punctat Paula Badosa.

„Să ai inima frântă e necesar. Mie mi s-a frânt inima pe Chatrier, când am pierdut finala Roland Garros cu Novak Djokovic, de la 2-0 la seturi. A fost sfâșietor. Am avut un sentiment foarte neplăcut când am ieșit pe teren, dar nu știam ce se întâmplă. Țin minte că priveam cerul și simțeam o anumită energie, dar nu știam ce e.

Parcă aerul era mai dens decât de obicei. Ulterior, aveam să aflu din partea tatălui meu, la câteva ore după finală, că bunica mea cea mai apropiată a murit cu cincisprezece minute înainte de a juca prima finală de Grand Slam din cariera mea. Am putut să simt că nu eram în apele mele și asta m-a făcut să cred în energii,” a spus Tsitsipas.