"Am prea multa experienta ca sa cad in plasa!" Ce spune Mihai Stoica despre situatia tragerilor la sorti pentru cupele europene

Mihai Stoica considera ca o echipa nu trebuie sa se bucure dupa ce si-a aflat adversarul in urma tragerii la sorti.

Mihai Stoica a explicat ca o echipa nu poate sti daca a avut sau nu noroc la tragerea la sorti pentru cupele europene. Directorul sportiv al ros-albastrilor a amintit cateva nume mari care au iesit in calea FCSB-ului de-a lungul anilor in cupele europene:

"Asta e cea mai mare greseala pe care o fac cei din lumea fotbalului. Nu exista tragere la sorti buna, nu exista tragere la sorti proasta. Daca te califici, inseamna ca a fost buna. Daca nu te califici, nu a fost. Eu am prea multa experienta ca sa cad in plasa nu neaparat pe care mi-o ininde cineva, dar aici trebuie sa experimentezi situatiile astea ca sa realizezi ca, de fapt, niciodata nu trebuie sa te bucuri dupa tragerea la sorti.

In 2005 am tras ultima echipa din urna capilor de serie, Rosenborg, ne-am bucurat. Ce am facut? Ne-au eliminat. Dupa aia Steaua a tras Galatasaray si toata lumea a spus ca a picat prost. S-a calificat.

Valencia era cel mai bun adversar pe care puteam sa-l gasim in urna la inceputul anului 2005 si ne-am calificat. Nimeni nu poate sa stie cum intalnesti adversarul la momentul ala, mai ales acum cand e vorba de un singur meci", a declarat Mihai Stoica pentru Telekom Sport.