Simona Halep, traseu de coșmar la Miami! Cu cine s-ar putea duela românca dacă trece de Paula Badosa

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis să reducă suspendarea româncei de la patru ani la doar nouă luni, însă, în condițiile în care Halep a stat departe de teren mai bine de un an, aceasta și-a ispășit deja pedeapsa și poate reintra în circuit.

Dubla campioană de Grand Slam a primit un wildcard la Miami Open și și-a anunțat prezența la turneul american la doar câteva zile după ce a primit vestea bună din partea TAS.

Campioana de la Roland Garros și Wimbledon va avea parte de un meci de foc în primul tur la Miami Open, contra Paulei Badosa. Statistica este de partea Simonei Halep, dar trebuie luată în considerare și perioada de inactivitate a jucătoarei noastre.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit de două ori, iar Simona Halep s-a impus de fiecare dată. Mai întâi, cele două s-au duelat în turul doi al turneului WTA de la Madrid. Atunci, Halep a câștigat cu scorul de 6-3, 6-1.

Ulterior, Halep a învins-o pe Badosa în optimi la Wimbledon, când românca a câștigat cu 6-1, 6-2.

Dacă va reuși să treacă de primul tur, Halep o va întâlni pe Aryna Sabalenka (2 WTA), iar lucrurile se vor complica și mai tare pentru campioana noastră în cazul în care va merge mai departe.

În runda a treia, Halep ar putea să dea peste Karoline Wozniacki (129 WTA), Krejcikova sau Putintseva (21 WTA) sau Putintseva (68 WTA).

Dacă va reuși imposibilul și se va califica în sferturile de finală ale turneului de la Miami, Simona Halep s-ar putea duela cu Qinwen Zheng (7 WTA), Beatriz Haddad Maia (13 WTA), Victoria Azarenka (32 de ani) sau Katie Boulter (30 WTA).

În semifinale, Halep ar putea întâlni nume precum Rybakina, Sakkari, Kalinskaya sau Ostapenko, iar în ultimul act s-ar putea afla față în față chiar cu liderul mondial, Iga Swiatek, sau cu jucătoare precum Coco Gauff, Jessica Pegula, Ons Jabeur sau Svitolina.

Simona Halep’s possible path to the Miami Open title:

R1 - Badosa

R2 - Sabalenka

R3 - Wozniacki / Kalinina / Burel

R4 - Samsonova / Krejcikova / Putintseva

QF - Q. Zheng / Haddad Maia / Azarenka / Boulter

SF - Rybakina / Sakkari / Kalinskaya / Ostapenko

F - Swiatek / Gauff… pic.twitter.com/YuxUYRJAFS