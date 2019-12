Nu e Coman: el e adevarata "perla" a lui Becali! Cota "i-a explodat" in ultimii 2 ani: la inceput costa 250.000 de euro

Gigi Becali poate spera sa reuseasca unul dintre transferurile de zeci de milioane de euro la care viseaza.

Dennis Man are toate sansele sa ii indeplineasca cea mai arzatoare dorinta patronului FCSB. Man este fotbalistul cu cea mai spectaculoasa crestere din Liga 1 in ceea ce priveste cota de piata. Man "a explodat" pur si simplu in ultimii doi ani si jumatate.

Man l-a costat pe Gigi Becali 500.000 de euro in 2016 atunci cand l-a luat de la UTA. Man a avut un start slab la FCSB si cota sa a scazut la 250.000 de euro in primele luni la FCSB. Apoi, din iunie 2017 Man a inceput sa creasca atat din punct de vedere sportiv, cat si din punct de vedere financiar si a ajuns acum la o cota de 5,5 milioane de euro.

In varsta de 21 de ani, Man este cel mai bine cotat jucator in Liga 1. Pe locul 2 se afla un alt jucator de la FCSB, Cristi Manea, cotat la 4 milioane de euro. Tot 4 milioane de euro costa si Budescu si Cicaldau. Coman, "perla" lui Becali de la FCSB, este cotat in acest moment la 3,5 milioane de euro.