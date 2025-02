Oltenii au primit vizita gălățenilor în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, pentru confruntarea care a contat pentru etapa cu numărul 27 din sezonul regulat al SuperLigii României.



Nicușor Bancu, mesaj de Valentine's Day după victoria din Bănie: ”Dedicăm victoria tuturor femeilor, îndrăgostiților și familiilor”



Nicușor Bancu, fundașul stânga al oltenilor, a vorbit după meci și a susținut că a fost un meci dificil: Craiova nu s-a descurcat atât de bine în prima parte, dar a revenit în actul secund și a reușit să obțină cele trei puncte.



Pe deasupra, Bancu a ținut să dedice victoria îndrăgostiților care sărbătoresc Valentine's Day de 14 februarie.



”Un meci destul de greu, veneam după trei victorii, lumea se aștepta să câștigăm lejer, dar nu a fost chiar așa. Nu am jucat foarte bine în prima repriză. Am revenit însă după pauză și am reușit să câștigăm.



Jocul mai rapid, a văzut că pasam destul de greu, asta ne-a cerut mister și cred că ne-a ajutat să ne creăm ocazii.



(n.r. Cum este Cicâldău?) A simțit ceva la spate, sperăm să nu fie vreo luptură. Dedicăm victoria tuturor femeilor, îndrăgostiților, familiilor, ne doream foarte mult această victorie.



Este greu de spus (n.r. despre lupta la titlu), arătăm bine, sperăm să o ținem tot așa și să câștigăm în continuare”, a spus Nicușor Bancu după meci.



Universitatea Craiova - Oțelul Galați 2-1



Ștefan Baiaram a deblocat tabela de marcaj în minutul 54 din pasa lui Safira. În minutul 72, Ahmed Bani a restabilit egalitatea, iar Denil Maldonado a adus victoria în Bănie prin reușita sa din minutul 76.