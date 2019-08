Nicolae Dica a comentat demisia lui Bogdan Andone! "Inseamna ca eu am fost erou" Intepatura pentru Gigi Becali: "Acum probabil apeciaza asta"

FCSB a ramas din nou fara antrenor.

Dupa un esec usturator cu FC Botosani in campionat si invins in returul preliminariilor Europa League de Alashkert la Giurgiu, Bogdan Andone si-a anuntat demisia. Chiar daca FCSB s-a calificat in turul 3 preliminar, acest lucru nu a mai contat pentru tehnician, care a spus ca nu poate ramane atat timp cat patronul dicteaza totul la echipa.

Nicolae Dica, fost antrenor al echipei lui Becali, care s-a confruntat cu acelasi fel de probleme, a comentat situatia lui Andone si s-a numit erou pentru ca a rezistat un an si jumatate.

De asemenea, Dica i-a transmis si niste sageti lui Gigi Becali, spunand ca probabil acum patronul FCSB apreciaza rezultatele obtinute de echipa cu el pe banca.

"Unui antrenor, cand ii aduci jucatori - si au fost adusi ceva jucatori in aceasta vara - trebuie sa ii acorzi timp. Dar cred ca Bogdan nu a avut nici sansa acestor rezultate pozitive la inceperea campionatului si a unui joc mai bun, ca sa aiba mai mult timp la dispozitie. Si cred ca de asta a si decis el sa plece. Daca el reusea sa castige cu Botosani, chiar daca nu facea un joc bun, si reusea sa obtina aceasta calificare cu Alashkert, cred ca nu pleca.

Inseamna ca eu am fost erou ca am rezistat un an si jumatate. Acum probabil ca apreciaza si rezultatele pe care le-am avut, ca ma stat acolo un an si jumatate si am facut ceva rezultate. In afara ca am pierdut campionatul asa cum l-am pierdut, stiti foarte bine, consider ca am avut rezultate bune.

Asta e un talent: sa poti sa te adaptezi la FCSB!", a spus Nicolae Dica la TelekomSport.