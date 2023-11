Neluțu Varga a dezvăluit care va fi arma secretă a CFR-ului în playoff: "L-am adus să facă diferența"

Jucătorul de 33 de ani s-a confruntat cu diverse probleme medicale, însă patronul clujenilor este convins că fotbalistul va fi arma secretă a echipei pentru playoff.

"Vreau să vă anunţ care e situaţia lui Konoplyanka. Am vorbit cu el, iar el a vorbit şi cu antrenorul. Nu se pune problema ca el să îmi fie o ţeapă ca Baptista. El a avut ghinion cu o accidentare. Când trebuia să revină sută la sută tot apăreau nişte probleme. Şi am decis să nu îl mai forţăm, pentru că nu vreau să pierd banii aiurea cu el. Am nişte salarii de achitat, nu mici, iar eu vreau să şi profit de pe urma prezenţei acestui jucător la CFR.

Aşa că am avut răbdare cu el, iar acum el o să intre. Antrenorul este cel care o să decidă când Konoplyanka este refăcut, iar eu vă asigur că in play-off o să fie arma noastră secretă. L-am adus să facă diferenţa prin calităţile sale şi o să îl vedeţi în play-off că o să fie unul dintre oamenii noştri de bază", a spus Neluțu Varga, potrivit Prosport.

De ce a ales Yevghen Konoplyanka să vină în România

Ucraineanul care în carieră a jucat la echipe precum Sevilla sau Schalke a semnat liber de contract în această vară cu formația antrenată de italianul Andrea Mandorlini.

"În România am vrut să văd cum e aici. Pentru unii este vorba de bani, sigur. Am citit înainte un interviu cu Henderson de la Liverpool (n.r.: - Al-Ettifaq). A spus că a mers în Arabia Saudită nu pentru bani. Eu îl cred. De ce nu? Poate că îi place mult campionatul din Arabia Saudită. Nu ştiu?", a declarat Yevgen Konoplyanka, potrivit Prima Sport.