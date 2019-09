Neagoe, la un pas de revenire in Liga 1 dupa doua luni! A fost recomandat de Piturca

Neagoe este foarte aproape de o revenire in Liga 1.

Neagoe poate reveni in fotbal la doua luni dupa ce a trecut printr-un moment dificil pe banca lui Dinamo. Potrivit GazeteiSporturilor, Eugen Neagoe este extrem de aproape de a semna cu Astra. Cele doua parti au un acord de principiu, urmand ca in cel mai scurt timp sa fie puse la punct toate detaliile contractului.

Dan Alexa este ca si plecat de la Astra dupa ce a pierdut cu Chindia, scor 0-1. Conform sursei citate, Victor Piturca l-a recomandat pe Eugen Neagoe lui Ioan Niculae, patronul Astrei.

In cazul putin probabil in care negocierile cu Neagoe se vor bloca pe ultima suta de metri, Astra are pregatite doua variante de rezerva: Edi Iordanescu si Nicolae Dica.