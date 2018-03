INCREDIBIL! Un jucator cunoscut din prima liga, DOSAR PENAL pentru ca organiza lupte de caini! Marturii socante

Dupa ce a lasat-o mai moale cu fotbalul a intrat in afaceri dubioase.

Fost jucator la Otelul, Iasi sau Craiova, Ramses Gado s-a ales cu dosar penal pentru organizare de lupte intre caini. Nu e prima sa problema de acest gen. Acum 8 ani, Gado a facut puscarie in Ungaria din acelasi motiv, anunta liga2.ro.

Mijlocas, acum in varsta de 35 de ani, a fost filmat alaturi de mai multi barbati in timpul unei batai intre caini. Chemat sa dea explicatii la Politie, Gado s-a ales cu dosar penal. Confirm Digi24, pe un teren imprejmuit de langa Oradea, aflat in proprietatea lui Gado, sunt tinuti in lanturi mai multi caini de diferite rase.

In 2010, Gado a stat inchis timp de 3 luni in Ungaria dupa ce a fost prins in flagrant. Acum risca o pedeapsa de pana la 3 ani in spatele gratiilor.

Gado e inca jucator activ in liga a 4-a Bihor, la Unirea Valea lui Mihai.