Mutu vrea sa preia o echipa din Liga I: "Nu mai vreau sa stau la birou!" Unde s-a propus

Adrian Mutu a urmarit din tribune partida dintre Voluntari si Dinamo, scror 2-4.

Mutu asteapta alegerile FRF pentru a incheia contractul cu FRF. El vrea sa antreneze si nu mai are rabdare pana la finalul sezonului. Desi a lucrat la Dinamo pana toamna trecuta, Mutu spune ca n-a tinut cu fostul sau club la voluntari. Mutu e gata sa-i ia locul lui Niculescu in Ilfov.

"N-am tinut cu nimeni, am tinut cu fotbalul. Dinamo a dominat categoric, nu e echipa de play-out. Acum muncesc si ma pregatesc sa devin antrenor. As lua in calcul o oferta de la Voluntari. Dupa alegerile FRF, voi vedea ce optiuni am. Eu vreau sa fiu antrenor, nu mai vreau sa stau la birou", a declarat Mutu.

Mutu nu e impresionat de anuntul stelistilor din liga a patra.



"Nu cred ca vor fi 35.000 de suporteri la Steaua - Rapid. Daca vor fi 20.000 e bine. Sper sa fie un meci frumos".