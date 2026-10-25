Condusă la pauză după golul lui Filip Stojilkovic, FCSB a arătat mult mai bine în repriza secundă. Karlo Muhar, Aymen Boutoutaou (desemnat autorul meciului, după dubla reușită) și Joao Paulo au adus a treia victorie consecutivă pentru Reghecampf.

Mutu, verdict dur după FCSB - Rapid: "Nu poate face față în play-off!"

Adrian Mutu, fost antrenor la Rapid, a oferit un verdict dur pentru giuleșteni după meci, spunând că echipa lui Daniel Pancu nu a demonstrat că poate face față în play-off.

În opinia lui Mutu, Rapid este obligată să își întărească lotul în fereastra de mercato din iarnă pentru a emite pretenții în play-off și la lupta la titlu.

"Meciul cu FCSB a fost unul în care Rapid nu s-a ridicat la nivelul de derby și nu a arătat ca o echipă care se bate pentru titlu. Și aici este întrebarea pe care și-o pun probabil toți suporterii: Dacă Rapid are o față în campionatul regulat și altă față în play-off?

Aici a fost un meci de play-off, cum a fost și cel cu Dinamo, pe care l-a ratat în sezonul ăsta. Ar mai trebui aduși jucători la Rapid, pentru a putea face față într-un play-off. Eu nu cred că Rapidul poate rata play-off-ul.

Eu cred că nu poate face față în play-off. Și asta a dovedit-o și în ultimele sezoane, pentru că a terminat play-off-ul pe ultimele locuri", a spus Adrian Mutu, la Fanatik.

Înaintea eșecului cu FCSB, Rapid avea cinci victorii consecutive în Superliga. Cele două eșecuri suferite de giuleșteni în acest sezon au venit chiar contra rivalelor Dinamo și FCSB:

Rapid ocupă locul 2 în Superliga, cu 27 de puncte, două sub liderul Dinamo, care are un meci mai puțin. FCSB e pe 6, cu 21 de puncte.