Moment incredibil la Juventus - Dinamo! Un cameraman care filma meciul a fost lovit

Dinamovistii au creat probleme in meciul cu Juventus!

Comentatorul Digisport a anuntat in direct ca unul dintre cameramanii postului TV a fost agresat chiar in timpul meciului.

"Operatorul nostru a fost batut de suporterii lui Dinamo. Ar trebui ca meciurile din Liga 1 sa beneficieze de niste masuri de securitate mai mari", a spus comentatorul de la Digi.

Cameramanul a intrat in direct dupa meci pentru a explica incidentele: "Am primit o palma dupa ceafa. Eram cu spatele la suporteri, puteam sa fiu intepat cu orice sau lovit din nou. Au tras de camera. Nu mai aveam cum sa-mi fac munca!"

N-a fost singurul moment trist in care a fost implicata galeria lui Dinamo in aceasta seara. In timpul momentului de reculegere in memoria lui Cristian Topescu, fanii alb-rosii au ales sa-si injure marea rivala din Ghencea.