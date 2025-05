Deși inițial a fost sceptic, MM Stoica s-a lăsat convins de entuziasmul copiilor și a apreciat inițiativa, contribuind chiar și cu o sugestie pentru costumația lui Risto Radunovic.



Supereroi pe Arena Națională



Într-o atmosferă de sărbătoare, cu peste 50.000 de fani pe Arena Națională, vedetele FCSB au făcut spectacol încă de la sosire. Darius Olaru a fost Captain America, Vlad Chiricheș s-a transformat în Super Mario pentru copiii săi, Vali Crețu a îmbrăcat armura de gladiator, iar Florin Tănase a apărut ca un șeic, amintind de perioada petrecută în Golf. Printre Batman (Andrei Gheorghiță), Superman, Zorro (Daniel Bîrligea), Iron Man (Alex Băluță) și chiar Scream (Alex Musi), managerul general Mihai Stoica a mărturisit ce costum inedit ar fi ales pentru el.



"Eu, sincer, am fost reticent la început, dar am realizat că sunt foarte mulți copii suporteri roș-albaștrii care, clar, întâmpină cu entuziasm prezentarea aceasta. Jucătorii și-au ales fiecare costumația", a spus MM Stoica la Primasport. Acesta a dezvăluit și cum l-a inspirat pe Radunovic: "Eu am dat o singură sugestie. I-am scris lui Radunovic: «Prințule, ce faci?» și el zice «Mi-ai dat o idee, nu știam ce să aleg. Sunt în magazin». Și s-a îmbrăcat în prinț.



Dacă se alegea o costumație și pentru cei din staff m-aș fi deghizat în berbec. Nu e zodie, oaia e animalul meu preferat! «Pentru voi, suntem niște oi»", a mai spus oficialul FCSB.

Partida dintre FCSB și Universitatea Craiova va fi urmată de festivitatea de decernare a trofeului de campioană pentru bucureșteni. Ulterior, jucătorii vor porni într-o paradă cu autocarul descoperit spre Piața Constituției, unde sărbătoarea va continua alături de fani cu un impresionant joc de artificii.