MM si-a iesit din minti cand a venit vorba de Edi Iordanescu: "Nu vrea sa lucreze cu mine, nu vine, sa fie clar" Reactia dura a lui Mihai Stoica: "Nu poate sa puna conditii"

Edi Iordanescu este favoritul lui Gigi Becali, insa Mihai Stoica nu pare sa fie de acord.

Meme Stoica a avut o reactie dura atunci cand, in timpul unei interventii televizate, a fost intrebat despre venirea lui Edi Iordanescu pe banca FCSB. Acesta a criticat informatiile potrivit carora actualul antrenor de la Gaz Metan ar veni pe banca echipei lui Becali doar daca el, Meme Stoica, ar face un pas in spate.

Directorul sportiv al celor de la FCSB a declarat ca daca un antrenor are vreo problema cu el, atunci acel antrenor nu va veni la FCSB.

"Eu sunt numarul unu in club, dupa patron. Nu ma inflamez, dar eu nu vreau sa se creeze confuzii. Pai citesc prin ziare ca un antrenor poate sa conditioneze ca eu trebuie sa fac un pas in spate. Pai nu vrea sa lucreze cu mine, nu vine, sa fie clar. El nu poate sa aiba o problema sa lucreze cu mine. Orice antrenor vine la Steaua trebuie sa stie ca nu poate sa puna conditii cu privire la persoana mea", a spus Meme Stoica la DigiSport, intr-un dialog cu Narcis Raducan.

Edi Iordanescu este favoritul lui Gigi Becali pentru a ocupa banca FCSB-ului. Mihai Teja a plecat de la echipa dupa ce nu a reusit sa-si duca la indeplinire obiectivul stabilit la preluarea mandatului.

Meme Stoica si Edi Iordanescu sunt in relatii reci dupa ce au avut mai multe discutii in contradictoriu in trecut.