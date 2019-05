Preparatorul MINUNE, interzis la FCSB! Anuntul facut de MM Stoica: "Se duce la Reghe!" 

MM Stoica anunta ca nu exista nicio sansa pentru ca Thomas Neubert sa revina la FCSB.

Neubert i-a impresionat pe cei de la FCSB cu metodele sale in perioada 2012-2014, cand a lucrat cu succes alaturi de Laurentiu Reghecampf. Neubert a mai avut o tentativa de revenire in 2016, insa a doua aventura nu a durat mult.



"Edi nu il poate lua pe Neubert. El, cu doua saptamani inainte de a incepe pregatirea, in 2016, a venit la mine si a zis: "Vom face un program de pregatire cum nu ai mai vazut". Eram incantat. Dupa care a plecat pe 300.000 de euro. Era normal sa plece. Eu nu as pleca la drum cu el, pentru ca ne-a lasat cu fundul in balta. Eu apoi m-am chinuit ani de zile sa il aduc pe Lupu, care e la nivelul lui Neubert", a spus Mihai Stoica la Digi.

Neubert chiar s-a judecat cu FCSB si a castigat, desi MM Stoica spune ca preparatorul avea o clauza in contract.

”S-a terminat procesul. El a avut clauza, dar a castigat, asta este. Se pare ca sunt degeaba si clauzele. Nu de asta nu o sa vina la noi, Gigi oricum nu tine cont de astea”, a mai spus MM.



Reghecampf il vrea pe Neubert la Al Wasl

MM Stoica anunta ca Laurentiu Reghecampf vrea sa-i ia in Emirate alaturi de el pe Thomas Neuber si medicul Radu Paligora, alaturi de care a avut succes la FCSB.



”El si Paligora merg cu Reghe, am inteles ca e batuta in cuie treaba. Si sa zicem ca nu se face, dar ce facem noi cu Neubert daca ne lasa iar?”, a mai spus MM.