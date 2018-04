Misterul de 1 milion de euro! L-a DISTRUS Becali pe Ionita?! Ce se intampla cu jucatorul dupa BLESTEMUL stelistilor

Alex Ionita a fost lovitura iernii pe piata transferurilor interne.

Mijlocasul ofensiv a plecat de la Astra la CFR pentru 1,2 milioane de euro, dar nu s-a impus la Cluj. A fost titular de numai doua ori si a marcat un singur gol, contra lui Juventus Bucuresti, inainte de startul play-off-ului. Petrescu n-a fost convins de Ionita, dar fotbalistul cere sa joace mai mult. Aseara, dupa 0-0 cu Universitatea Craiova, Ionita i-a transmis lui Petrescu public nemultumirea sa.

Chiar daca n-a primit un raspuns de la antrenor, directorul Bogdan Mara l-a asigurat azi, in direct la PRO X, ca va avea un rol mai important in continuare.

"Ionita nu va avea de suferit, n-au fost declaratii exagerate. E normal sa-si doreasca sa joace mai mult. Si la meciul asta a fost o decizie luata in ultimul moment, daca el sau Paun sa fie titular. In timpul saptamanii s-au incercat mai multe variante. In functie de adversar, a ales pana la urma echipa. Alex stie ca ne bazam pe el, pana la final cred ca va reusi sa joace mai multe meciuri titular si sa ne ajute sa castigam campionatul", a spus Mara.

Situatia lui Ionita din acest moment pune semne de intrebare legate de discursul pe care l-a avut patronul Stelei, Gigi Becali, dupa ce jucatorul a semnat cu CFR.

"Unde sa joace Ionita acum la Steaua? In stanga e Florinel Coman, care ii da 17 clase, in dreapta e Man, care ii da 29 de clase si in centru e Budescu si cu Tanase, care ii dau 150 de clase. Ionita, cand a fost la echipa nationala, ca eu m-am si interesat... M-am interesat care e situatia cu el. <Domne, la echipa nationala, ii tremura picioarele, face parte dintre jucatorii care sunt sunt fricosi, ii tremura picioarele si nu mai face nimic.> M-am interesat si, domne, e fricos. Unde sa joace, asa, valoare, are, dar nu are unde sa joace la noi. O sa vina si Morutan. Poate sa joace in fata lui Morutan? Morutan, ala, e bomba", a comentat Becali.



