Mirel Radoi a spus tot! Motivul pentru care Man si Cretu de la FCSB nu au fost convocati la nationala: "Au fost alegeri de ultim moment!"

Mirel Radoi a explicat de ce nu au ajuns Dennis Man si Valentin Cretu in lotul nationalei pentru cele doua meciuri din Nations League. Daca pana la urma Man a fost convocat la Romania U21 de Adrian Mutu, fundasul dreapta al FCSB-ului a ramas doar o solutie de rezerva pentru reprezentativa Romaniei.

"Intr-adevar au fost anumite situatii de indoieli daca sa luam un anumit jucator sau nu. In situatia asta apar cazurile lui Dennis Man si Cretu, de la FCSB. Au fost alegeri de ultim moment prin ceea ce inseamna experienta lor internationala, relatia dintre jucatori si echipa nationala.

Pozitiile, sistemul de joc in care activeaza la club, ce ar fi insemnat sa infrunte Irlanda de Nord si Austria in aceasta perioada. Cred si sa speram ca am fost inspirati pana la urma in alegerea acestor jucatori", a declarat Mirel Radoi.