Mihai Teja se intoarce! E gata sa preia o noua echipa din Liga 1: "E posibil sa fiu de luni acolo"

Fostul antrenor de la FCSB si Gaz Metan este in negocieri avansate cu o echipa din prima liga.

Mihai Teja este la un pas sa revina in Liga 1! Antrenorul de 40 de ani este in negocieri avansate cu cei de la Poli Iasi, cei care au ramas fara antrenor dupa despartirea de Flavius Stoican.



”Am discutat cu conducerea de la Iasi, sunt negocieri. Astazi voi avea o noua discutie cu presedintele Adrian Ambrosie. Vreau sa vad ce va fi, ce conditii vom avea pentru ca lucrurile sa fie bune si sa putem face performanta. Suntem in negocieri. Daca ne vom intelege, in mare parte da, e posibil sa fiu luni la Iasi” a spus Mihai Teja pentru Prosport.

Mihai Teja si-a facut debutul ca antrenor in Liga 1 in octombrie 2013, pe cand avea doar 34 de ani. El le-a mai antrenat apoi pe Dinamo, Pandurii, Gaz Metan si FCSB.