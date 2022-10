Mihai Stoica jubilează după a doua victorie consecutivă a lui FCSB. Mesaj după meciul cu Petrolul

Pentru prima dată în acest sezon, FCSB a legat două victorii, iar echipa antrenată de Nicolae Dică se află acum pe locul 12, cu 14 puncte. Distanța față de ultimul loc de play-off, ocupat de Universitatea Craiova, este acum de patru lungimi, însă vicecampioana are un meci mai puțin față de olteni.

Mihai Stoica, reacție după Petrolul - FCSB 0-2

Mihai Stoica a postat un mesaj scurt pe Facebook după victoria de la Ploiești: "6/6. My bet stands (n.r - Pariul meu rămâne)". Managerul general al celor de la FCSB face referire la un pariu făcut în urmă cu aproximativ trei săptămâni privind parcursul echipei sale.

"Am lansat un pariu, dar probabil n-am fost suficient explicit. Reformulez.

Din etapa viitoare până la sfârșitul sezonului vom acumula cele mai multe puncte dintre cele 16 grupări înscrise în Superliga. Doar să nu se/ne termine VAR-ul până atunci", spunea Mihai Stoica, pe 19 septembrie.

Pentru FCSB urmează partida cu Silkeborg, din grupele Conference League, pe teren propriu, joi, de la ora 22:00, ÎN DIRECT pe Pro Arena și VOYO.

Gigi Becali anunță revenirea FCSB-ului: „Gata, ne-am apropiat de play-off!”

Gigi Becali este convins că echipa sa va reuși să le depășească pe Hermannstadt, Sepsi OSK și Petrolul Ploiești, chiar dacă susține că strategia pentru deplasarea din Danemarca a fost un eșec total.

„Așa a fost, e adevărat, dar acum nu știu. Poate dacă nu-i odihneam, băteam 5-0. Nu a fost o strategie bună. Mă refer la faptul că atât timp cât am suferit o rușine, înseamnă că n-a fost o strategie bună. Noi nu putem să scăpăm de rușinea aia decât dacă dăm și noi 5 joi. Să știți că deplasarea e grea. O să jucăm cu toată echipa acum, dar suntem acasă. Când ai deplasarea grea și nu te mai antrenezi, e greu. Ați văzut că tot timpul am sacrificat campionatul pentru cupele europene, dar oamenii să înțeleagă că am făcut asta când am putut. Acum a fost o situație grea. S-a cam reglementat situația cu ce s-a întâmplat săptămâna asta, dar puteam să nu mergem în play-off.



Gata, ne-am apropiat de play-off, chiar și Hermannstadt va fi depășită. Chiar și Petrolul și Sepsi. Cred că putem să fim chiar pe locul 4, dar așa a fost și așa am gândit-o. În orice caz, a fost greșit. A fost 5-0. Dacă era 2-1, 1-0, asta erea, ne-am asumat, dar faptul că ne-am făcut de râs n-a fost o strategie bună”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.