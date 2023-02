Gigi Becali a anunțat în urmă cu ceva timp că dorește să-i schimbe poziția lui Octavian Popescu în primul „11” al FCSB-ului. La bază extremă stângă, „perla” latifundiarului din Pipera ar putea ajunge în poziție de inter la gruparea „roș-albastră”, iar asta ar însemna că Florinel Coman ar putea reintra în calcule pentru un loc în formula de start a echipei dirijate în prezent de Mihai Pintilii.

Știa el ceva! Nicolae Dică, ferm când a aflat că Gigi Becali îl vrea pe Tavi Popescu într-o altă poziție la FCSB

După remiza albă a celor de la CS Mioveni cu Rapid București, Nicolae Dică, aflat în postura de antrenor principal la trupa din Pitești, a vorbit despre schimbarea poziției lui Tavi Popescu la FCSB, evidențiind că a dezbătut subiectul respectiv în mai multe rânduri în momentul în care se afla la cârma vicecampioanei României. Astfel, tehnicianul a specificat că fotbalistul „roș-albaștrilor” s-ar pricepe mai bine în zona centrală.

„Eu când am ajuns acolo am spus că îmi doresc ca Tavi să joace în zona centrală. După discuțiile pe care le-am avut cu ei... Acum, ei știu ce vor să facă cu el. Eu am spus, din punctul meu de vedere, că este un jucător care, în timp, va evolua în zona centrală, pentru că este un număr 10”, au fost cuvintele lui Nicolae Dică la flash-interviul de la finalul remizei cu Rapid București.

Cifrele lui Tavi Popescu

„Perla” lui Gigi Becali a ajuns la FCSB în 2020, când finanțatorul grupării din Berceni a scos 200.000 de euro din buzunare pentru a-l achiziționa pe fotbalist de la AS Metropolitan, moment în care cota sa pe piață, potrivit Transfermarkt, era de 50.000 euro. Acum, Tavi Popescu valorează nu mai puțin de patru milioane de euro și este unul dintre cei mai bine cotați de la FCSB.

Darius Olaru se află în vârful listei cu 5.3 milioane de euro cotă, conform aceleiași surse. Tavi, pe locul doi, iar Florinel Coman completează podiumul, fiind evaluat la 2.5 milioane de euro.

În actuala stagiune, Octavian Popescu a bifat 23 de apariții în campionat și a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj în două situații. De asemenea, jucătorul a pasat în șase situații diferite și a văzut patru cartonașe galben. Din cauza avertismentelor, va lipsi, astfel, din lotul lui Mihai Pintilii pentru partida cu Universitatea Craiova programată duminică.