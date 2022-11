Mesajul pe care Reghe i l-a trimis lui Pintilii, într-o perioadă în care se vorbește tot mai mult de venirea sa la FCSB

FCSB va rămâne fără antrenor după duelul cu FCU Craiova, programat duminică, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Gigi Becali și-ar dori ca Pintilii, actualul interimar de la echipă, să continue pe banca „roș-albaștrilor”, însă fostul căpitan al bucureștenilor a reiterat că nu-și dorește să continue.

Reghe își negociază revenirea la FCSB

Întrebat dacă sunt șanse să fie înlocuit pe bancă de Reghecampf, Pintilii a refuzat să dea un răspuns concret, însă a dezvăluit că a a purtat o discușie cu tehnicianul în vârstă de 47 de ani în urmă cu doar câteva zile.

„Nu știu dacă ar putea veni, întrebați conducerea. Am vorbit ieri cu el și azi, glumesc. Azi nu am vorbit, dar ieri sau alaltăieri am vorbit, mi-a dat un mesaj: 'Felicitări, Pinti, ține capul sus' și mi-a trimis și o inimioară, a zis că ține la mine”, a spus Mihai Pintilii la conferința de presă dinaintea meciului cu FCU.