Mesajul lui Qaka in vestiarul Iasiului dupa eliminarea cu FCSB! Ce a facut jucatorul pe care se lupta 3 echipe: "A avut prea multa dorinta!"

CSM Poli Iasi 1-0 FCSB / Qaka a fost eliminat la partida cu posibila viitoare echipa a lui insa Iasiul a reusit sa castige pana la urma gratie golului lui Andrei Cristea.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Adrian Ambrosie, presedintele celor de la CSM Poli Iasi, a vorbit din nou despre situatia lui Kamer Qaka, cel care este dorit de FCSB, Craiova si Real Zaragoza. Ambrosie a dezvaluit ce a facut mijlocasul dupa ce a fost eliminat in partida cu FCSB, castigata cu 1-0 de moldoveni.

”Cred ca si-a dorit foarte mult sa demonstreze ca este un jucator care merita sa fie curtat de echipele mari. Din pacate, a avut prea mare dorinta. in vestiar spunea ca isi cere scuze fata de noi, fata de echipa, de suporteri, pentru ca a avut prea mare dorinta de a juca, de a demonstra ca este capabil sa joace la orice echipa. Mai are contract cu noi inca un an si jumatate, asteptam sa vina ofertele pe care sa le acceptam. Pentru ca, asa cum am mai spus, nu avem o situatie financiara foarte buna, s-ar putea sa traim din vanzarea unor jucatori.



Pe de alta parte, daca reusim sa rezolvam aceasta problema financiara - fie prin banii care ar putea veni de la primarie sau de la un anumit investitor, sau sponsori - eu cred ca vrem sa il tinem pe Qaka si el vrea sa ramana. Suma de la care pornim discutia este de un milion de euro” a declarat presedintele Iasiului pentru Telekom Sport.