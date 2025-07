Luni la prânz, Universitatea Craiova a anunțat rezilierea contractului cu atacantul Andrei Ivan.

Internaționalul român revenise în vară la Craiova lui Rotaru din Superligă, după un sezon jenant în Turcia, unde retrogradase în liga a treia!

Ulterior, într-un mesaj publicat pe aceeaşi pagină oficială de Facebook a clubului lui Rotaru, Ivan a declarat că nu pleacă de la Universitatea pentru că și-ar fi dorit așa ceva.

Andrei Ivan: ”Am iubit cu adevărat această echipă”



"Au trecut mai bine de 10 ani de când am păşit pentru prima dată în vestiarul Universităţii Craiova. Eram un copil cu vise mari şi cu sufletul plin de speranţă.

Aici am crescut, aici am devenit om, fotbalist, bărbat. Aici am simţit pentru prima dată ce înseamnă dragostea necondiţionată pentru un club, pentru nişte culori, pentru nişte oameni.

În acest tricou am debutat în Liga I, am trăit meciuri care m-au marcat pe viaţă, am dat goluri care mi-au umplut inima, dar am simţit şi durere, şi presiune, şi greutăţi. Şi totuşi n-am cedat niciodată. Pentru că am iubit cu adevărat această echipă.

Astăzi plec. Nu pentru că aşa am visat, nu pentru că aşa mi-am dorit, ci pentru că, uneori, viaţa te pune în faţa unor drumuri pe care trebuie să le accepţi, chiar dacă dor.

Pentru că Universitatea Craiova nu a fost niciodată doar un club pentru mine. A fost şi va rămâne acasă", a transmis atacantul.

În vară a retrogradat în liga a treia din Turcia



Andrei Ivan era legitimat la Universitatea Craiova din iulie 2019, iar în partea a doua a sezonului precedent a evoluat sub formă de împrumut la formaţia turcă de ligă secundă Adanaspor, cu care a retrogradat în a treia divizie!

În actuala ediţie a Superligii, atacantul a evoluat în ambele partide de până acum, cu UTA (3-3) şi FC Argeş (3-1), reuşind să marcheze un gol în deplasarea de la Arad, dar și să ofere ratarea de până acum a sezonului.

El a mai evoluat în carieră la Sporting Piteşti, FC Krasnodar şi Rapid Viena.