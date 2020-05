"Mereu mi-a placut de el!" Varianta surpriza pentru banca Craiovei dupa ce Papura si-a dat demisia! Nimeni nu s-ar fi gandit la el! Cine ar putea sa vina in Banie

Corneliu Papura si-a dat demisia de la Craiova, iar oficialii oltenilor cauta de urgenta un antrenor.

Antrenorul celor de la Craiova, Corneliu Papura, si-a dat demisia de la Craiova in plina pandemie de coronavirus si a surprins pe toata lumea. Presedintele oltenilor, Sorin Cartu, a vorbit despre aceasta situatie si spune ca nu se pune problema ca el sa revina pe banca oltenilor, insa vorbeste despre varianta Bergodi, un antrenor despre care mereu a avut cuvinte de lauda.

"Acum nu de 3-4 ani de zile de cand am spus ca m-am retras. Cand am zis ca cei de la Universitatea ne-am obisnuit cu situata asta, asa si eu. Am facut-o pe nepusa masa. Nu mai vreau sa antrenez. Nu mai sunt cel cu care v-ati obisnuit. nu as mai putea sa sparg un plexiglax. Cat mai repede va avea un antrenor Universitatea Craiova. Edi poate fi o solutie, e un antrenor foarte bun. Daca nu era intr-o parte, poate el era antrenor acum. Va dati seama ce polemici ies cu Marginean acum. Erau la campionat, aveau sanse de campionat si noi le luam antrenorul.

Astazi am anuntat ca si-a dat demisia. Am incercat sa vorbesc cu el, dar nu.. E expansiv asa in comunicare. Sanse sunt sa luam titlul. Foarte important este cum incepem, pentru ca e clar, dupa atata intrerupere, nici CFR nici FCSB nu vor fi la capacitate maxima. Aici e foarte important cine exploateaza acest lucru.

Vom aduce un antrenor care cunoaste campionatul romanesc, va fi un roman, sau un strain care cunoaste campionatul. Il stimez mult si pe Cristiano Bergodi. Am facut declarati pro despre el, el cunoaste foarte bine campionatul romanesc. Sunt impedimente multe la momentul asta pentru gasirea unui antrenor, sa alegem o solutie care sa ne avantajeze", a declarat Sorin Cartu la PRO X.