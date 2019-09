"Sa nu mai zica nimic!" MASACRU CU STEAUA! FCSB i-a SPULBERAT pe pustii de la Steaua de doua ori intr-o zi: 8-1! Cine e noul MESSI pe care Becali l-a adus gratis

FCSB a trecut de Steaua cu 8-1 in ambele derby-uri jucate ieri in Liga Elitelor.

A fost 8-1 atat la U19, cat si la U17! Desi are numai 16 ani, Adrian Nita joaca la U19. A fost si cu echipa mare in doua cantonamente, in Spania, iarta trecuta, si la Brasov, inainte de startul actualului sezon. Nita a dat un gol si a contribuit decisiv la alte 4 (3 assisturi si un penalty scos). I-a innebunit cu driblingurile pe jucatorii de la CSA. Fotbalistii de la Steaua au putut doar sa-l faulteze: Nita a obtinut 3 galbene pentru adversari in 4 minute.

"A fost un derby, ne-am unit ca sa-i batem. Ati vazut ce situatie e acum intre cele doua cluburi... Sa nu mai spuna nimic acum, 8-1! Incerc sa joc cat mai bine, stilul meu e spectaculos. M-au ajutat mult cantonamentele cu echipa mare, am fost bagat in seama. Pintilii m-a ajutat mult, ne intelegem foarte bine, la fel si cu Morutan. Messi e modelul meu. Cateodata imi ies lucrurile pe care le face si el, incerc sa il copiez pe cat posibil, ma uit la filmutele. Sper sa fiu la echipa mare in cel mai scurt timp posibil, dar mai am de lucru pentru asta", a spus Nita pentru PRO TV.