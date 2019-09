"Un jucator mare se vede in meciurile mari!" Gigi Becali, AVERTISMENT DUR pentru cel mai laudat jucator de la FCSB! Cele doua perle asteptate sa rezolve problemele din primul 11

Din articol Man si Morutan, asteptati sa rezolve problema

FCSB - CFR Cluj s-a incheiat 0-0.

FCSB a inregistrat un nou meci fara victorie in acest sezon de campionat si este, in acest moment, pe locul 9 in Liga 1, la 10 puncte in spatele liderului CFR.

Gigi Becali a criticat atacul dupa meciul de pe National Arena si i-a luat in vizor pe Florinel Coman si pe Adi Popa.

Patronul FCSB a afirmat ca problemele echipei antrenate de Bogdan Vintila sunt in ofensiva, pentru ca apararea a mers foarte bine.

"Coman nu a avut prea multe mingi, desi un jucator mare se vede in marile meciuri si asta a fost mare. Noi nu am avut atacanti.

De Gnohere sunt multumit, si-a facut treaba. Tsoumou nu a fost extraordinar. Noi nu am avut cu cine sa marcam. Popica le-a pierdut pe toate in prima repriza. Trebuie sa rezolvam problema atacului", a spus Gigi Becali la DigiSport.

Gigi Becali spera ca totul se va rezolva atunci cand Dennis Man si Olimpiu Morutan vor putea reveni in primul 11.

"Acum avem aparare si mijloc bun, dar nu avem atac. Asteptam sa vina Man, sa vina Morutan, ca sa facem echipa de anvergura. Man putea sa joace azi. Daca vin Man si Morutan, se rezolva problema. Joaca bine Oaida, Popescu la mijlocul terenului. Noi am controlat jocul, dar nu am fost periculosi. Ei s-au aparat si au fost mai periculosi", a explicat patronul FCSB.