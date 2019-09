Veste buna pentru Bogdan Vintila: e la doar doua meciuri distanta de o crestere de salariu consistenta la FCSB

Din articol FCSB ARE CA OBIECTIV CASTIGAREA CUPEI ROMANIEI, COMPETITIE DESCONSIDERATA IN ULTIMELE SEZOANE

Dupa urmatoarele doua partide, antrenorul FCSB ar putea avea salariul cu 50% mai mare.

Dupa ce a obtinut 7 puncte din partidele cu Viitorul (2-1), Craiova (1-0) si CFR Cluj (0-0), Bogdan Vintila mai are nevoie de inca 4 puncte obtinute in intalnirile cu Academica Clinceni si Dinamo pentru a scapa de statutul de interimar si de a primi o marire de salariu. Antrenorul are un salariu lunat de 5.000 de euro (60.000 de euro / an), care ar urma sa creasca cu 50%, pana la 7.500 de euro lunar, daca rezultatele din urmatoarele doua etape vor fi pozitive.

Adus de directorul sportiv Alexandru Tudor ca solutie de avarie, dupa ce mai multi antrenori au refuzat sa preia echipa, Vintila a fost privit cu neincredere de patronul Gigi Becali, mai ales ca venea dupa ce antrenase grupe de juniori la o scoala de fotbal bucuresteana, iar la primul meci ca „principal” a fost spulberat de Gaz Metan cu 4-0. Dupa ce a ajuns la un minim istoric, ultimul loc in Liga 1, FCSB ocupa acum pozitia a 9-a in clasamentul Ligii 1, cu 11 puncte acumulate, la doar 4 lungimi in spatele Astrei, ocupanta locului 6, ultimul care asigura prezenta in play-off.

De asemenea, patronul Gigi Becali se gandeste sa ii mareasca remuneratia lui Vintila pana la 10.000 de euro, daca echipa ajunge pana la inceputul lunii decembrie 2019 in primele 6 pozitii din clasament, care duc in play-off. Actualul tehnician are un salariu „de proba”, in conditiile in care Laurentiu Reghecampf primea lunar 25.000 de euro, iar Nicolae Dica, Mihai Teja si Bogdan Andone avea o remuneratie de 10.000 de euro.

Vintila avea promis un bonus de 60.000 de euro, daca trecea de Vitoria Guimaraes si ducea echipa in grupele Europa League, pe care nu a reusit insa sa il castige. De asemenea, noul obiectiv al echipei este clasarea la finalul sezonului pe unul dintre primele 3 locuri, dar si castigarea Cupei Romaniei. In ultimii ani, clubul „ros-albastru” a neglijat cea de-a doua competitie interna ca importanta, fiind eliminat de CS Mioveni (2016-2017), FC Hermannstadt (2017-2018) si Dunarea Calarasi (2018-2019). In acest an, FCSB va juca cu echipa de baza in faza „16”-imilor cu Metaloglobus Bucuresti, iar jucatorii au promise prime pentru castigarea trofeului, situatie in care echipa va fi sigura de participarea in sezonul viitor a competiilor europene.